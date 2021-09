Pearl Jam e Brandi Carlile insieme sul palco dell’Ohana Festival

(Di lunedì 27 settembre 2021)Jam e, si sono esibitiall’Ohana, manifestazione patrocinata dal cantante deiJams, Eddie Vedder, che si è tenuto a Dana Point in California. Durante il concerto, la cantautrice statunitensesi è unita alla band sulle note di “Better man”. Questo dopo che Il chitarrista della band, Mike McCready si era unito alla cantautrice accompagnandola nell’ultima canzone del suo show, la cover di “ Searching With My Good Eye Closed “. La cover dei Soundgarden, era una canzone che Charlile aveva pubblicato in occasione del Record Store Day nel 2020 proprioai Soundgarden. Non soloJam e. ...

Nella giornata di ieri i Pearl Jam si sono esibiti all'Ohana Festival, manifestazione patrocinata dal loro cantante Eddie Vedder, che si è tenuto a Dana Point in California. E' accaduto che il chitarrista della band di ...