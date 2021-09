Advertising

AnnaRomanelli65 : Toh L'allenatore è candidato. Non indovinereste mai in quale lista (ha detto che il ragazzo tatuatissimo è un ese… - MarcoCamillieri : ????Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po' mi mancherai Chissà se ti mancherò Perché mancarsi è universale Chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non indovinereste

SoloGossip.it

La sesta edizione del GF Vip è iniziata da pochi giorni ma i colpi di scena nella casa più spiata della tv sono stati già tantissimi. Tra i con concorrenti in gara quest'anno anche lui, Andrea ...... di chi parliamo? È proprio lei Davvero bellissimo ed affascinante, vero? Come darvi torto! Vi anticipiamo, però: la sua fidanzataè affatto da meno. Lui, come dicevamo precedentemente, è il ...Non indovinereste mai chi è questa attrice: l'abbiamo amata tantissimo in Beautiful, dove ha interpretato per anni una delle protagoniste.GF Vip, Andrea Casalino ha raccontato di aver avuto una storia con una tronista di Uomini e Donne: non indovinereste mai chi.