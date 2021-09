Napoli, Manolas e la voglia di riscatto: “Bravissimi ragazzi!” (Di lunedì 27 settembre 2021) Contro il Cagliari Luciano Spalletti ha nuovamente preferito Amir Rrahmani a Kostas Manolas. Addirittura il difensore greco non è neanche subentrato, rimanendo in panchina per tutti i 90? minuti. Le gerarchie in difesa sembrano così essersi chiaramente delineate, con il calciatore kosovaro in netto vantaggio sull’ex Roma. Non è dunque un buon momento per Manolas, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Contro il Cagliari Luciano Spalletti ha nuovamente preferito Amir Rrahmani a Kostas. Addirittura il difensore greco non è neanche subentrato, rimanendo in panchina per tutti i 90? minuti. Le gerarchie in difesa sembrano così essersi chiaramente delineate, con il calciatore kosovaro in netto vantaggio sull’ex Roma. Non è dunque un buon momento per, L'articolo

Advertising

ZZiliani : La cosa che fa più ridere, oltre ai giornalisti che si mettono sull’attenti a ogni cosa che dice, è #Allegri che pi… - sportli26181512 : Napoli, non c'è solo l'attacco: Ospina e Rrahmani danno sicurezza: Napoli, non c'è solo l'attacco: Ospina e Rrahman… - cicciojumped3 : @Le__Le_N @MatteoAcm giroud ha sempre giocato tante partite anche negli ultimi tempi al chelsea quindi non è uno ch… - sportli26181512 : Bagni: 'Per lo scudetto solo Napoli, Inter e Milan': Il dirigente: 'Spalletti fa la differenza e si vede. Manolas?… - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Bagni: 'Se non si nasconde #Spalletti perché dobbiamo nasconderci noi? Il #Napoli è temuto dalle altr… -