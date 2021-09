Milano: Sala, 'sui monopattini servono più vigili e una legge' (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Adnkronos) - "Io accetto le critiche sulle piste ciclabili, ma resta il fatto e lo dichiaro apertamente, che il nostro obiettivo deve essere passare dalle attuali 50 automobili ogni 100 abitanti a 40 ogni 100 abitanti, che è la dimensione che caratterizza le grandi città europee. Per fare questo non possiamo mettere solo divieti". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a 24 Mattino su Radio 24. "Certo, abbiamo messo l'area B per non far entrare i veicolo più inquinanti, ma bisogna offrire più servizio pubblico, che aumenteremo del 50%, promuovere lo sharing dei veicoli, e le piste ciclabili, che fanno la loro piccola parte. Per il controllo dei monopattini abbiamo bisogno di assumere più vigili ora che sono caduti dei vincoli per le nuove assunzioni, ma soprattutto abbiamo di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021), 27 set. (Adnkronos) - "Io accetto le critiche sulle piste ciclabili, ma resta il fatto e lo dichiaro apertamente, che il nostro obiettivo deve essere passare dalle attuali 50 automobili ogni 100 abitanti a 40 ogni 100 abitanti, che è la dimensione che caratterizza le grandi città europee. Per fare questo non possiamo mettere solo divieti". Così il sindaco di, Giuseppe, a 24 Mattino su Radio 24. "Certo, abbiamo messo l'area B per non far entrare i veicolo più inquinanti, ma bisogna offrire più servizio pubblico, che aumenteremo del 50%, promuovere lo sharing dei veicoli, e le piste ciclabili, che fanno la loro piccola parte. Per il controllo deiabbiamo bisogno di assumere piùora che sono caduti dei vincoli per le nuove assunzioni, ma soprattutto abbiamo di una ...

