Mercati positivi ma frenano corsa | Milano si allinea

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta in rialzo, confermando la buona impostazione dell’avvio, seppur con guadagni più contenuti, mentre l’attenzione degli investitori torna a rivolgersi verso la Cina. In focus i dati sull’attività manifatturiera cinese, in arrivo nei prossimi giorni, e gli sviluppi nel caso Evergrande. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.748,4 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell’1,26%, a 74,91 dollari per barile. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +102 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,81%. Tra gli indici di Eurolandia piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello ...