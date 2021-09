L'asse franco-tedesco è in stallo: Draghi può approfittarne (Di lunedì 27 settembre 2021) I risultati delle elezioni federali tedesche hanno prodotto una situazione poco chiara. I socialdemocratici sono in testa con il 25,7% dei voti, tallonati dalla Cdu, attestatasi al 24,1%. Seguono i Verdi al 14,8% e i liberali all'11,5%. È chiaro che, con lo scarto irrisorio registratosi tra i primi due partiti, le combinazioni possibili per costituire la nuova coalizione di governo sono molteplici. Secondo Deutsche Welle, è possibile o una terna Cdu, Verdi e liberali, oppure una terna Spd, Verdi e liberali. Un'ulteriore alternativa è la continuazione dell'alleanza uscente tra Cdu e Spd. L'unica cosa certa, al momento, è che per la formazione della nuova coalizione (e per la scelta del successore di Angela Merkel) ci vorranno dei mesi: basti pensare che il candidato socialdemocratico, Olaf Scholz, abbia detto di attendersi la conclusione delle trattative entro Natale. Insomma, è ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 settembre 2021) I risultati delle elezioni federali tedesche hanno prodotto una situazione poco chiara. I socialdemocratici sono in testa con il 25,7% dei voti, tallonati dalla Cdu, attestatasi al 24,1%. Seguono i Verdi al 14,8% e i liberali all'11,5%. È chiaro che, con lo scarto irrisorio registratosi tra i primi due partiti, le combinazioni possibili per costituire la nuova coalizione di governo sono molteplici. Secondo Deutsche Welle, è possibile o una terna Cdu, Verdi e liberali, oppure una terna Spd, Verdi e liberali. Un'ulteriore alternativa è la continuazione dell'alleanza uscente tra Cdu e Spd. L'unica cosa certa, al momento, è che per la formazione della nuova coalizione (e per la scelta del successore di Angela Merkel) ci vorranno dei mesi: basti pensare che il candidato socialdemocratico, Olaf Scholz, abbia detto di attendersi la conclusione delle trattative entro Natale. Insomma, è ...

