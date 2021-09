La Napoli di Osimhen: tutto casa, gol e... videochiamate (Di lunedì 27 settembre 2021) La sua Napoli è fatta di cose semplici, di lunghe serate trascorse sul terrazzo di casa ad ammirare la grandiosità del golfo e l'immensità del mare. La Napoli di Victor Osimhen è la più bella, che si ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 settembre 2021) La suaè fatta di cose semplici, di lunghe serate trascorse sul terrazzo diad ammirare la grandiosità del golfo e l'immensità del mare. Ladi Victorè la più bella, che si ...

La Napoli di Osimhen: tutto casa, gol e... videochiamate La sua Napoli è fatta di cose semplici, di lunghe serate trascorse sul terrazzo di casa ad ammirare la grandiosità del golfo e l'immensità del mare. La Napoli di Victor Osimhen è la più bella, che si eleva sulla collina di Posillipo e va ad adagiarsi in fondo a Marechiaro, dove cielo e mare sembrano toccarsi. È di poche pretese l'attaccante nigeriano.

