Incidente choc Statale 106: chi sono le due vittime a Sellia Marina (Di lunedì 27 settembre 2021) Incidente choc Statale 106, è il secondo che avviene in tre giorni sulla stessa strada: lo scontro è stato fatale Foto Vigili del FuocoUna Kia Rio e una Fiat Panda di una una società di vigilanza privata si sono scontrate la scorsa notte in prossimità del Km 199 della Statale 106, nel comune del Catanzarese di Sellie Marina. Il bilancio è di due vittime e un ferito. A perdere la vita sono stati Antonio Costantino, 46enne di Sellia, e Massimo Ceccarelli, 47enne di Cropani, della ditta di vigilanza a bordo della Panda mentre è grave il conducete dell’altra auto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Ugolini: Emanuele Impellizzeri si è suicidato in carcere L’uomo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 settembre 2021)106, è il secondo che avviene in tre giorni sulla stessa strada: lo scontro è stato fatale Foto Vigili del FuocoUna Kia Rio e una Fiat Panda di una una società di vigilanza privata siscontrate la scorsa notte in prossimità del Km 199 della106, nel comune del Catanzarese di Sellie. Il bilancio è di duee un ferito. A perdere la vitastati Antonio Costantino, 46enne di, e Massimo Ceccarelli, 47enne di Cropani, della ditta di vigilanza a bordo della Panda mentre è grave il conducete dell’altra auto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Ugolini: Emanuele Impellizzeri si è suicidato in carcere L’uomo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del ...

