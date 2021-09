Genoa | la Gradinata Nord |  «L’incubo Preziosi è finito | torneremo allo stadio»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ladegli ultras di Genova ha diffuso un comunicato stampa in cui dichiara che tornerà, in conseguenza dell’addio dial club. “, il nostroha una nuova proprietà. Il momento tanto sognato è finalmente arrivato, potremmo dire tante cose su chi per tanti anni ha tenuto in ostaggio il nostro Grifone, ma non lo faremo. Oggi, prima di ogni cosa, ci interessa l’unità della tifoseria che tanto l’ex proprietario ha cercato di dilaniare in questi anni. In questo periodo di pandemia abbiamo aspettato e ci siamo confrontati, dopo aver valutato attentamente sia la situazione generale che le più recenti normative per l’accesso agli stadi, riteniamo che le condizioni per fare il tifo in ...