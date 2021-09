Francesco Totti compie 45 anni | il ‘Capitano’ è ancora lui

Advertising

Azzurri : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti che festeggia 4?5? anni ?? 58 presenze e 9 gol in #Nazionale ???? ?? Campione d… - UEFAcom_it : ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco Totti ?? - OptaPaolo : 250 - Francesco #Totti è il giocatore che ha segnato più gol con una singola squadra nella storia della #SerieA: 25… - samuel0825 : RT @UEFAcom_it: ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco Totti ?? - Mdashti88 : RT @UEFAcom_it: ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco Totti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

Chissà come sarebbe andata, ieri, se ci fosse stato in campo. Il Capitano (con la c maiuscola, ovviamente e con la fascia al braccio nonostante siano più di quattro anni che non gioca più) di stracittadine ne ha giocato parecchie: alcune le ha ...Chissà come sarebbe andata, ieri, se ci fosse stato in campo. Il Capitano (con la c maiuscola, ovviamente e con la fascia al braccio nonostante siano più di quattro anni che non gioca più) di stracittadine ne ha giocato parecchie: alcune le ha ...ROMA - Francesco Totti compie oggi 45 anni, e il 'Capitano' è ancora lui. Non soltanto della Roma, ma di un'intera città. Parla infatti di "un fuoriclasse ...Francesco Totti turns 45 today and Roma celebrated their legend's birthday with a video showing his most iconic moments in a Giallorossi shirt.