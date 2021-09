Disco Elysium The Final Cut, il capolavoro RPG ha una data di uscita su Xbox One e Xbox Series X/S (Di lunedì 27 settembre 2021) Attraverso un comunicato stampa ZA/UM ha confermato che Disco Elysium - The Final Cut uscirà sulla famiglia di console Xbox (Serie X/S e One) dal 12 ottobre in digitale, con il lancio dell'edizione fisica il 9 novembre. Come tiene a precisare lo studio di sviluppo non si tratta di un porting, ma un'accurata ricostruzione del gioco acclamato dalla critica che include un'esperienza dell'interfaccia utente ridisegnata, opzioni di ridimensionamento dei caratteri, una migliore leggibilità e tanti miglioramenti. Disco Elysium - The Final Cut è l'edizione definitiva dell'innovativo e pluripremiato gioco di ruolo open world con un'incredibile quantità di scelte e conseguenze. Vestirete i panni di un detective e avrete un sistema di abilità unico a vostra ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) Attraverso un comunicato stampa ZA/UM ha confermato che- TheCut uscirà sulla famiglia di console(Serie X/S e One) dal 12 ottobre in digitale, con il lancio dell'edizione fisica il 9 novembre. Come tiene a precisare lo studio di sviluppo non si tratta di un porting, ma un'accurata ricostruzione del gioco acclamato dalla critica che include un'esperienza dell'interfaccia utente ridisegnata, opzioni di ridimensionamento dei caratteri, una migliore leggibilità e tanti miglioramenti.- TheCut è l'edizione definitiva dell'innovativo e pluripremiato gioco di ruolo open world con un'incredibile quantità di scelte e conseguenze. Vestirete i panni di un detective e avrete un sistema di abilità unico a vostra ...

