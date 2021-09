CorSport: Allegri scambierebbe i suoi pseudomediani per avere Anguissa (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Corriere dello Sport, all’indomani delle vittorie di Napoli e Juventus, ha elogiato Anguissa mettendo al tempo in risalto le difficoltà a centrocampo vissute dai bianconeri. I tifosi napoletani si aspettavano un sostituto di Bakayoko, è arrivato un centrocampista prestante e veloce, tecnicamente elegante, tatticamente intelligente. Allegri scambierebbe tutti i suoi pseudomediani in cerca d’autore per avere un protagonista come Anguissa. È arrivato l’altro ieri, par che giochi nel Napoli da sempre. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Corriere dello Sport, all’indomani delle vittorie di Napoli e Juventus, ha elogiatomettendo al tempo in risalto le difficoltà a centrocampo vissute dai bianconeri. I tifosi napoletani si aspettavano un sostituto di Bakayoko, è arrivato un centrocampista prestante e veloce, tecnicamente elegante, tatticamente intelligente.tutti iin cerca d’autore perun protagonista come. È arrivato l’altro ieri, par che giochi nel Napoli da sempre. L'articolo ilNapolista.

