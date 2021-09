Coronavirus in Toscana: 6 morti (3 a Firenze e 1 Prato, Pistoia, Arezzo) oggi 27 settembre. E 164 contagi (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 6 i morti per Coronavirus di oggi, 27 settembre 2021, in Toscana. Si tratta di cinque uomini e una donna con età media di 86 anni. Risiedevano a Firenze (3), Prato, Pistoia e Arezzo. Sono invece 164, quindi in calo rispetto alle precedenti rilevazioni, i nuovi contagiati (162 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico) con età media di 37 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 6 iperdi, 272021, in. Si tratta di cinque uomini e una donna con età media di 86 anni. Risiedevano a(3),. Sono invece 164, quindi in calo rispetto alle precedenti rilevazioni, i nuoviati (162 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico) con età media di 37 anni L'articolo proviene daPost.

Advertising

amiatanews : Toscana. Coronavirus e test salivari: Ecco le 10 “Scuole sentinella” per monitorare l’andamento del contagio. Nessu… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 6 morti (3 a Firenze e 1 Prato, Pistoia, Arezzo) oggi 27 settembre. E 164 contagi - GazzettadiSiena : I dati del contagio in Toscana - ilGiunco : #Coronavirus: in #Toscana oggi 164 nuovi casi, sei morti - FIRENZE – In Toscana sono 281.451 i casi di positività a… - intoscana : RT @toscananotizie: Coronavirus, oggi 164 nuovi casi, 37 anni l'età media. Sei i decessi -