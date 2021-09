Christensen: «Juve? Partita perfetta per riprenderci dopo la sconfitta con il City» (Di lunedì 27 settembre 2021) Andreas Christensen, difensore del Chelsea, ha parlato del match tra Juve ed i Blues. Le sue parole sulla gara di Champions League Interventuto sui canali ufficiali del club, Andreas Christensen, difesnore del Chelsea, ha parlato della sfida di Champions contro la Juventus. Le sue parole anche sulla sconfitta contro il Manchester City in campionato. JuveNTUS – «È di sicuro la Partita perfetta per rispondere. Non è bello perdere la prima Partita, ma ora abbiamo subito un’altra Partita ed è anche un’altra Partita difficile». Partita – «Sarà una Partita difficile ma è una grande opportunità per tornare a giocare a calcio come vogliamo, come ci vediamo, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Andreas, difensore del Chelsea, ha parlato del match traed i Blues. Le sue parole sulla gara di Champions League Interventuto sui canali ufficiali del club, Andreas, difesnore del Chelsea, ha parlato della sfida di Champions contro lantus. Le sue parole anche sullacontro il Manchesterin campionato.NTUS – «È di sicuro laper rispondere. Non è bello perdere la prima, ma ora abbiamo subito un’altraed è anche un’altradifficile».– «Sarà unadifficile ma è una grande opportunità per tornare a giocare a calcio come vogliamo, come ci vediamo, ...

Advertising

caaaappucinoooo : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI CHELSEA - Christensen: 'Contro la Juve la gara perfetta per riscattarci' - TUTTOJUVE_COM : QUI CHELSEA - Christensen: 'Contro la Juve la gara perfetta per riscattarci' - gilnar76 : Christensen sfida la Juve: «Partita perfetta per il Chelsea, vogliamo vincere» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Christensen sfida la Juve: «Partita perfetta per il Chelsea, vogliamo vincere» - -