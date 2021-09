Caso Gregoretti, è definitivo il proscioglimento di Matteo Salvini: nè la Procura nè le parti civili appellano la sentenza del gup di Catania (Di lunedì 27 settembre 2021) È diventata definitiva la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Matteo Salvini, già imputato di sequestro di persona per aver bloccato per sei giorni, nel luglio del 2019, lo sbarco ad Augusta di 131 migranti salvati nel Mediterraneo dalla nave Gregoretti della Guardia costiera italiana. Scaduti i termini, il provvedimento – emesso il 14 maggio scorso nell’aula bunker del carcere di Bicocca dal Gup di Catania Nunzio Sarpietro – non è stato appellato dalla Procura generale di Catania né dalle parti civili, che avrebbero potuto impugnarlo di fronte alla Cassazione. La notizia è stata confermata all’Ansa dal legale del leader leghista, l’avvocato Giulia Bongiorno. Quella catanese è una decisione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) È diventata definitiva ladi non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di, già imputato di sequestro di persona per aver bloccato per sei giorni, nel luglio del 2019, lo sbarco ad Augusta di 131 migranti salvati nel Mediterraneo dalla navedella Guardia costiera italiana. Scaduti i termini, il provvedimento – emesso il 14 maggio scorso nell’aula bunker del carcere di Bicocca dal Gup diNunzio Sarpietro – non è stato appellato dallagenerale diné dalle, che avrebbero potuto impugnarlo di fronte alla Cassazione. La notizia è stata confermata all’Ansa dal legale del leader leghista, l’avvocato Giulia Bongiorno. Quella catanese è una decisione ...

