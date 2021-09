Calcio | Bologna | è divorzio con Walter Sabatini

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il contratto di consulenza, di comune accordo, non sarà rinnovatoe ilsi lasciano. Ufficiale il, come si legge in una nota pubblicata sul sito del club e ...

Una nota della Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante dele del CF Montreal, ha ufficializzato che il contratto di consulenza con Walter Sabatini non sarà rinnovato. Queste le parole del Presidente Joey Saputo, riportate sul sito ufficiale del club ...Si separano in maniera ufficiale le strade tra il dirigente (consulente anche dei canadesi del Montreal Impact , altro club di proprietà di Joey Saputo) e il, con la controllante dei due club ...Walter Sabatini non è più il coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal. Saputo: "Gli auguro le migliori fortune per il futuro".Bologna, 27 set. - "Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di Bologna Fc 1909 e CF Montreal, comunica che il contratto di consulenza con Walter Sabati ...