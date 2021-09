Buonanotte Patrizia in onda su Rai 5

(Di lunedì 27 settembre 2021) La settimana teatrale di RAI 5 si apre con una commedia dedita ad una trama trama equivoci e colpi di scena. Si parla di!. Questa caratteristica commedia degli equivoci ha come protagonista il ministro Lansen che cerca di scovare a tutti i costi l’amante di sua moglie. Tra equivoci e colpi di scena, ci riuscirà o non è tutto oro ciò che luccica? Rai 5 propone la versione della commedia curata dalla regia Raffaele Meloni con le scene di Antonio Locatelli e i costumi di Lalli Ramous. Nel cast vedremo Martine Brochard nel ruolo dilansen, Franco Graziosi nel ruolo di Gen. Burton, Gianni Agus è Ministro Lansen, Antonio Fattorini è Alberto. Il Segretario è Pierluigi Pelitti, la stenografa è Daniela Morelli, i giornalisti sono Sergio Tadioli e Luciano Fino. L'articolo proviene da ...

