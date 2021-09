Ancelotti: «Champions? Siamo più abituati a vincerla di altri, abbiamo un piccolo vantaggio» (Di lunedì 27 settembre 2021) Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheriff Tiraspol: le sue dichiarazioni Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheriff Tiraspol. Le sue parole. CONCORRENZA CENTROCAMPO – «Per noi è importante avere giocatori come Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Asensio, Camavinga… Saranno tutti utili, raramente ho avuto questa qualità. A Madrid ho avuto Alonso, Khedira, Di María, Modric». Champions – «Per noi rappresentare questo club è qualcosa di speciale, è una competizione più difficile ma Siamo più abituati a vincerla di altri, abbiamo un piccolo vantaggio». CONFRONTO CON ZIDANE ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Carlo, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheriff Tiraspol: le sue dichiarazioni Carlo, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheriff Tiraspol. Le sue parole. CONCORRENZA CENTROCAMPO – «Per noi è importante avere giocatori come Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Asensio, Camavinga… Saranno tutti utili, raramente ho avuto questa qualità. A Madrid ho avuto Alonso, Khedira, Di María, Modric».– «Per noi rappresentare questo club è qualcosa di speciale, è una competizione più difficile mapiùdiun». CONFRONTO CON ZIDANE ...

