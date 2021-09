Al via la terza dose anti-Covid per over 80, ospiti delle Rsa e personale sanitario (Di lunedì 27 settembre 2021) Si parte con con la terza dose del vaccino anti-Covid per gli ultra ottantenni, gli ospiti delle Rsa e il personale sanitario. L’annuncio arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza , proprio nella... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 settembre 2021) Si parte con con ladel vaccinoper gli ultra ottantenni, gliRsa e il. L’annuncio arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza , proprio nella...

