Adriana Volpe e quel selfie di Sonia Bruganelli con Giancarlo Magalli (Di lunedì 27 settembre 2021) Che sia stato un gesto spontaneo o una manovra per solleticare l'attenzione degli spettatori calanti di questa edizione del Grande Fratello Vip probabilmente non lo sapremo mai. Sta di fatto che il Grande Fratello più interessante è senz'altro quello che si sviluppa fuori dalla Casa. Le protagoniste, a questo giro, sono le due opinioniste del programma: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che stando ai pettegolezzi non sarebbero state in buoni rapporti neanche prima dell'inizio del reality. La miccia che ha fatto scattare la rivalità, però, è stata sabato, quando la Bruganelli ha scelto di postare su Instagram un selfie insieme a Giancarlo Magalli, «nemico giurato» della Volpe, con questa didascalia: «Le serate divertenti organizzate all'ultimo momento! Magalli e i suoi aneddoti».

