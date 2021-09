Serena Williams compie 40 anni: la regina del tennis non intende abdicare (Di domenica 26 settembre 2021) La regina del tennis compie 40 anni e non vuole ancora abdicare. Serena Williams dall’alto dei suoi 23 Slam conquistati in 24 anni di professionismo, oltre mille partite giocate (con l’85% dei successi), il soprannome “The Queen” se l’è guadagnato sul campo. È diventata numero 1 del mondo per la prima volta nel 2002 e per ben 319 settimane è rimasta si è accomodata sul trono. Quel primo posto lo ha assaporato l’ultima volta nel 2017, quando agganciare il record dei 24 titoli di Margareth Smith Court sembrava cosa fatta. Al termine di quella stagione Serena si è regalata la maternità e dopo il ritorno in campo è riuscita anche a giocare delle finali con la speranza di coronare il suo sogno. Ma è rimasto tale. Il traguardo dei 40 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Ladel40e non vuole ancoradall’alto dei suoi 23 Slam conquistati in 24di professionismo, oltre mille partite giocate (con l’85% dei successi), il soprannome “The Queen” se l’è guadagnato sul campo. È diventata numero 1 del mondo per la prima volta nel 2002 e per ben 319 settimane è rimasta si è accomodata sul trono. Quel primo posto lo ha assaporato l’ultima volta nel 2017, quando agganciare il record dei 24 titoli di Margareth Smith Court sembrava cosa fatta. Al termine di quella stagionesi è regalata la maternità e dopo il ritorno in campo è riuscita anche a giocare delle finali con la speranza di coronare il suo sogno. Ma è rimasto tale. Il traguardo dei 40 ...

