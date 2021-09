Patch di settembre 2021 sul Huawei P40 Lite | che tiene bene il passo

Leggi su optimagazine

(Di domenica 26 settembre 2021) L’aggiornamento di sicurezza didelP40è in fase di lancio per i consumatori globali che stanno eseguendo il sistema software EMUI 10.1. Come riportato da ‘Central‘, l’upgrade fornisce l’ultimadi sicurezza concepita da Google, facendo decadere quella di agosto, proprio come successo anche per il Nova 5t. L’aggiornamento delP40diviene rilasciato con EMUI 10.1 in versione 10.1.0.350, ed una dimensione del pacchetto di oltre 150MB. Secondo le informazioni, l’upgrade è in fase di implementazione graduale, e potrebbe essere necessario attendere per ottenerlo. Seguite, come al solito, il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > ...