Par condicio in tempi di elezion non ti conosco | favorita la Lega | Salvini gode del cattivo comportamento della tv

Advertising

im_imma_ : E che facciamo l’outfit casalingo della Domenica non lo mettiamo? Par Condicio sempre ?? #Sunday - vtdm90 : @DonDie_Sospeso @DAZN_IT @GiorgiaRossi3 @PIERPARDO Balzaretti pa riomma Parolo pa Lazzie Mettici poi che Giorgia Ro… - Silvy6701 : @ioSonoLeggend63 @mgmaglie Dell'amante me ne fotto altamente. Esiste la par condicio. - johnnybambin2 : Visto ora il rigore dato alla Roma. Scandaloso, se non fosse che hysai se lo merita. Par Condicio Sporta. -

Ultime Notizie dalla rete : Par condicio

Il Manifesto

, non pervenuta, denuncia Vincenzo Vita in questo articolo pubblicato anche sul Manifesto. Il sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato i dati sulle presenze ...Una certezza anche il Vespone (Gianpaolo Fabrizio), in onda appena terminerà il periodo di stop imposto dallaper le imminenti consultazioni elettorali. Tra i consulenti, Marco Camisani ...Il Corecom Lazio ha accertato la violazione dell’Art. 9 della Legge n. 28 del 2000, in tema di “par condicio”, da parte del primo cittadino e candidato sindaco, Carlo Colizza. A quest’ultimo è stata ...Contro di lei sono stati scanditi cori come "Assassina! Assassina!" e "No green pass". A capitanare la flotta di contestatori c'era Marco Liccione che ha ricordato più volte di essere un ex militante ...