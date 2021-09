Nunzia Schilirò: il ministero avvia un’azione disciplinare nei confronti del vicequestore sul palco con i No Green Pass (Di domenica 26 settembre 2021) Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno ha avviato un’azione disciplinare nei confronti di Nunzia Alessandra Schilirò, la vice questore di Roma che ha parlato sul palco dei No Green Pass a Roma. «Ha parlato per 10 minuti buoni, prendendo una posizione No Vax e no Green Pass – spiegano all’agenzia di stampa AGI fonti di polizia – . Questo, finché è frutto di posizione personale, non crea un problema diretto all’amministrazione. Ma sul palco, in questo caso, la dottoressa è stata presentata come dirigente della polizia di stato creando un danno di immagine e una situazione di imbarazzo». Schilirò, che è originaria di Catania, ha ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza deldell’Interno hatoneidiAlessandra, la vice questore di Roma che ha parlato suldei Noa Roma. «Ha parlato per 10 minuti buoni, prendendo una posizione No Vax e no– spiegano all’agenzia di stampa AGI fonti di polizia – . Questo, finché è frutto di posizione personale, non crea un problema diretto all’amministrazione. Ma sul, in questo caso, la dottoressa è stata presentata come dirigente della polizia di stato creando un danno di immagine e una situazione di imbarazzo»., che è originaria di Catania, ha ...

Nunzia Schilirò: il ministero avvia un'azione disciplinare nei confronti del vicequestore sul palco con i No Green Pass Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno ha avviato un'azione disciplinare nei confronti di Nunzia Alessandra Schilirò, la vice questore di Roma che ha parlato sul palco dei No Green Pass a Roma. Schilirò, che è originaria di Catania, ha scritto un romanzo fantasy dal titolo "La ragazza con ...

... mentre la Polizia era impegnata nel far rispettare l'ordine pubblico, contrariamente ai colleghi, la vice questore Nunzia Alessandra Schilirò è intervenuta sul palco della manifestazione, ...Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno ha avviato un'azione disciplinare nei confronti di Nunzia Alessandra Schilirò, la vice questore di Roma che ha parlato sul palco dei No Green Pass a Roma. Schilirò, che è originaria di Catania, ha scritto un romanzo fantasy dal titolo "La ragazza con ..."