MANIACI DELLA PRIVACY : SE HAI ANDROID ED UN TELEFONO DATATO NON PUOI NON INSTALLARE "PRIVACY DASHBOARD" (Di domenica 26 settembre 2021) ANDROID 12 disponibile a breve, risolverà molti problemi di PRIVACY. Se il tuo dispositivo è obsoleto e non potrai aggiornarlo, la APP "PRIVACY DASHBOARD" sarà la migliore soluzione per simulare le funzioni in arrivo su ANDROID 12. L'app si avvicina molto alla replica dell'implementazione di Google in arrivo a breve e può essere utilizzata da subito anche sui nuovi telefoni. L'app mostra una cronologia di quando le app sul TELEFONO hanno avuto accesso a posizione, microfono e fotocamera. Richiede la posizione e le autorizzazioni di accessibilità per tenere traccia di quali app hanno utilizzato fotocamera e microfono. Lo sviluppatore afferma che l'app richiede l'autorizzazione di accessibilità per evitare di dover accedere direttamente alla fotocamera ...

