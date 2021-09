Malore per Tom Felton | dall’ospedale “Draco” rassicura i suoi fan

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 26 settembre 2021) Usa – “Sto bene ragazzi, non preoccupatevi”, così l’attore Tomha volutore i fan sulle sue condizioni di salute dopo che questo venerdì unlo aveva portato a collassare al suolo durante un torneo di golf per beneficenza. Tom, l’attore che ha interpretatoMalfoy nella saga di Harry Potter, si era sentito male durante una partita di golf nel Wisconsin:, 34 anni, è stato portato in ospedale. “L’incidente – a quanto riporta Sky Tg24 – è avvenuto durante il Celebrity Match della Ryder Cup, in programma nel resort di Whistling Straits: stava giocando al fianco del campione di hockey su ghiaccio Teemu Selanne in un match a undici buche nel torneo delle celebrità a margine della prestigiosa Ryder Cup di golf, quando ha accusato un ...