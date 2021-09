Juventus: i convocati per la Sampdoria, out Rabiot (Di domenica 26 settembre 2021) Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani a ora di pranzo con la Sampdoria, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Out Adrien Rabiot, come anticipato dal tecnico toscano in conferenza stampa, torna a disposizione Giorgio Chiellini. Questa la lista completa. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Dybala, Kean. Leggi su footdata (Di domenica 26 settembre 2021) Il tecnico dellaMassimiliano Allegri ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani a ora di pranzo con la, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Out Adrien, come anticipato dal tecnico toscano in conferenza stampa, torna a disposizione Giorgio Chiellini. Questa la lista completa. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Dybala, Kean.

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #FeralpiSalòJuve ?? - JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #JuveProVercelli ?? - JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #JuveTriestina ?? - infoitsport : Convocati Sampdoria per la Juventus: prima volta per Ihattaren, Verre out - zanpaqu07 : RT @JuventusFCYouth: #Under23, i convocati per #FeralpiSalòJuve ?? -