F1, Max Verstappen: "Partire ultimo e arrivare secondo è stato positivo, stamattina avrei firmato…"

Max Verstappen ha chiuso clamorosamente al secondo posto il Gran Premio di Russia 2021, effettuando una rimonta strepitosa dal fondo della griglia e tagliando il traguardo alle spalle del solo Lewis Hamilton al termine di una gara pazza. Uno scroscio di pioggia ha condizionato pesantemente le battute conclusive della corsa a Sochi, rimescolando la situazione e consentendo all'olandese di balzare dalla settima alla seconda piazza. "E' stato davvero difficile capire quando rientrare. La pista era davvero scivolosa. Abbiamo azzeccato il momento giusto. Se lo avessimo fatto un giro prima avremmo distrutto le intermedie. Partire ultimo e arrivare secondo è stato positivo. La gara non è stata facile", ha dichiarato Max al termine del 15° GP

