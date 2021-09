DIRETTA F1, GP Russia 2021 LIVE: Hamilton all’assalto di Norris, Verstappen non molla (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 36/53 Leclerc effettua il suo cambio gomme, monta le medie e torna in pista in 13a posizione dopo un pit stop di 5 secondi… Giro 35/53 Perez allunga a 8 secondi su Alonso, quindi Norris inseguito da Leclerc e Hamilton Giro 34/53 Norris passa Leclerc e sale in terza posizione, Hamilton è a 4 secondi. Verstappen non riesce a sbarazzarsi di Ricciardo Giro 33/53 Ricciardo è all’attacco di Sainz con Verstappen in scia Giro 33/53 Ancora Perez in vetta con 6.3 su Alonso, terzo Leclerc che scende a 10.1 Giro 32/53 Verstappen si sbarazza di Stroll, sale in nona posizione e ora si rimette alla caccia di Ricciardo Giro 32/53 Si apre una nuova tornata con Perez ancora al comando con 5.5 su Alonso, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 36/53 Leclerc effettua il suo cambio gomme, monta le medie e torna in pista in 13a posizione dopo un pit stop di 5 secondi… Giro 35/53 Perez allunga a 8 secondi su Alonso, quindiinseguito da Leclerc eGiro 34/53passa Leclerc e sale in terza posizione,è a 4 secondi.non riesce a sbarazzarsi di Ricciardo Giro 33/53 Ricciardo è all’attacco di Sainz conin scia Giro 33/53 Ancora Perez in vetta con 6.3 su Alonso, terzo Leclerc che scende a 10.1 Giro 32/53si sbarazza di Stroll, sale in nona posizione e ora si rimette alla caccia di Ricciardo Giro 32/53 Si apre una nuova tornata con Perez ancora al comando con 5.5 su Alonso, ...

