Deathloop ora può essere giocato anche dall' attore di Colt che riceve una PS5 daMicrosoft!

Deathloop ora può essere giocato anche dall'attore di Colt che riceve una PS5 da...Microsoft! (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo l'uscita di Deathloop aveva suscitato stupore la notizia che Jason Kelley, l'attore che veste i panni di Colt nel gioco di Arkane, non aveva la possibilità di giocarci poiché non riusciva a procurarsi una PlayStation 5. La situazione sembra però essersi risolta, grazie a Microsoft: Pete Hines di Bethesda ha infatti commentato lo sfogo di Kelley sui social, proponendo il suo aiuto per riuscire a procurarsi l'introvabile console. Grazie ad un'intervista rilasciata dallo stesso Kelley a Jumpcut Play, abbiamo scoperto che l'impresa è effettivamente riuscita e, per quanto possa risultare buffo, l'attore ha ricevuto una PlayStation 5 da Microsoft. A onor del vero, la responsabilità diretta è di Bethesda, di cui fa parte lo studio autore di Deathloop Arkane Lyon.

