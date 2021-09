Dayane Mello: Nego do Borel è stato squalificato, ma per i fan non è abbastanza (Di domenica 26 settembre 2021) Le immagini che arrivano dal reality brasiliano la Fazenda stanno indignando il web. Nel corso dell'ultima settimana Dayane Mello ha subito diverse molestie da parte di un altro concorrente, il cantante Nego do Borel. L'ex inquilina del Grande Fratello Vip 5 aveva manifestato tutto il suo disagio per il comportamento del concorrente, ma nessuno aveva deciso di prendere provvedimenti. Questo almeno fino a ieri. In alcuni filmati, ricaricati anche sui social dai followers della modella, si può notare Nego do Borel mentre allunga le mani su Dayane, anche mentre quest'ultima è praticamente priva di sensi. La showgirl ha sempre tentato di respingerlo, cosa che lui non accettava. Dopo i no di Dayane, Nego si è lasciato ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 26 settembre 2021) Le immagini che arrivano dal reality brasiliano la Fazenda stanno indignando il web. Nel corso dell'ultima settimanaha subito diverse molestie da parte di un altro concorrente, il cantantedo. L'ex inquilina del Grande Fratello Vip 5 aveva manifetutto il suo disagio per il comportamento del concorrente, ma nessuno aveva deciso di prendere provvedimenti. Questo almeno fino a ieri. In alcuni filmati, ricaricati anche sui social dai followers della modella, si può notaredomentre allunga le mani su, anche mentre quest'ultima è praticamente priva di sensi. La showgirl ha sempre tentato di respingerlo, cosa che lui non accettava. Dopo i no disi è lasciato ...

fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - fanpage : CASO DAYANE MELLO - squalifica immediata di Nego do Borel, il concorrente accusato di molestie nei confronti della… - CrisPOSoares : RT @tristemondo: Dayane Mello priva di sensi: No basta fermati! Ma lui continua. In diretta. Espulso l'abusatore - tristemondo : Dayane Mello priva di sensi: No basta fermati! Ma lui continua. In diretta. Espulso l'abusatore - Myqueensnking : RT @unstveady: Persone scioccate per quello che è successo a Dayane Mello in un programma brasiliano, gente che si chiede come una donna è… -