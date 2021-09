Ciccio Romano conferma | Anguissa fondamentale come lui fui io | ma c' è una differenza

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 26 settembre 2021) L'ex calciatore del Napoli, Francesco ", ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com parlando, tra le altre cose, di Frank Zambo. Ecco quanto evidenziato: "Arrivai ad ottobre dopo la sesta giornata. Vedo delle similitudini ma senza tirare in ballo la scaramanzia o altro, però ne vedo. Io eabbiamo caratteristiche diverse, anche se la posizione in campo e l'equilibrio che da al reparto è uguale a quello che facevo io al Napoli. Quando arrivai non fu una cosa automatica inserirmi ma di quella esperienza ricordo una cavalcata importante. L'intuizione che il Napoli ha avuto suè simile a quella che i dirigenti azzurri ebbero per me quell'anno. Vittoria finale? Aspettiamo che si arrivi almeno alla decima giornata prima di sbilanciarci e dare giudizi".