Carcere o multa per chi non paga l' assegno di divorzio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carcere multa

Studio Cataldi

... un reato che può costare una condanna fino a cinque anni oltre al pagamento di una. Sotto ... un reato che prevede non venticinque bensì cinque anni di. In questi giorni però, sulla ...... riconosciuto colpevole e condannato per il reato di ricettazione, deve scontare la pena di anni due di reclusione e pagare unadi 516 euro. L'arrestato è stato rinchiuso nelUcciardone ...'Mascherina obbligatoria e telecamere su autobus e metropolitane: se ti pizzico senza ti faccio una multa salatissima'. Dovremmo fare come si fa con l'autovelox: a chi non indossa correttamente la mas ...Tuttavia, diviene però ‘surreale’ quanto segue: “Allora io farei così perché con le telecamere ormai le persone le individui, all’anagrafe hanno la nostra foto. Dovremmo fare come si fa con l’autovelo ...