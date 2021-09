Pacchetto di interventi per la cura e la valorizzazione delle foreste toscane (Di sabato 25 settembre 2021) Un Pacchetto di interventi da quasi 10 milioni di euro per la cura e la valorizzazione delle foreste. Li ha approvati la giunta regionale su proposta dell’assessora regionale all’agricoltura Stefania Saccardi.Le risorse sono destinate all’attuazione del Praf, il Piano regionale agricolo e forestale per il 2021 e riguardano il finanziamento di programmi annuali di interventi pubblici forestali inamministrazione diretta predisposti dalle Unioni di Comuni e dai Comuni a cui è stata affidata la delega forestale. Vengono finanziate, inoltre, le attività per la lotta attiva agli incendi boschivi svolte dalle maestranze forestali in forza agli stessi Enti.Sempre nell’ambito della lotta attiva agli incendi boschivi le risorse serviranno per attivare le convenzioni con il ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 25 settembre 2021) Undida quasi 10 milioni di euro per lae la. Li ha approvati la giunta regionale su proposta dell’assessora regionale all’agricoltura Stefania Saccardi.Le risorse sono destinate all’attuazione del Praf, il Piano regionale agricolo e forestale per il 2021 e riguardano il finanziamento di programmi annuali dipubblici forestali inamministrazione diretta predisposti dalle Unioni di Comuni e dai Comuni a cui è stata affidata la delega forestale. Vengono finanziate, inoltre, le attività per la lotta attiva agli incendi boschivi svolte dalle maestranze forestali in forza agli stessi Enti.Sempre nell’ambito della lotta attiva agli incendi boschivi le risorse serviranno per attivare le convenzioni con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Pacchetto interventi Turismo: Mediocredito, 358 mln fondo garanzia imprese "È una grande opportunità anche per l'Abruzzo il pacchetto di interventi di alcuni miliardi di euro che il Ministero del Turismo sta mettendo a punto. Uno di questi è una sezione speciale del Fondo di garanzia,dedicato alle imprese del turismo: sono ...

