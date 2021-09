Iv | Renzi | ' a prossime elezioni saremo decisivi'

(Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Tra due anni l'area politica contro gli estremismi avrà successo: lo spazio dell'area riformista è una prateria. Abbiamo la convinzione che come col 2 per cento abbiamo mandato via Conte cosìalle”. Lo ha affermato Matteo, presentando “Controcorrente” a Palermo.

...di genere e il 'campanello d'allarme' delle quasi inesistenti candidature femminili per le... Come ad esempio fece Matteo. Qualcuno che candida le donne però c'è. Il M5s, ad esempio. Ma ......sconfitta per un centrodestra che tutti i sondaggi collocano sopra il 40 per cento alle... pescando nei nutriti gruppi misti della Camera e del Senato oppure dialogando con Matteo, che ...Roma, 25 set. "Tra due anni l'area politica contro gli estremismi avrà successo: lo spazio dell'area riformista è una prateria. Abbiamo la convinzione che come ...Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Draghi sarebbe un ottimo Presidente della repubblica? Certo che sì, ma Draghi è anche un ottimo presidente del Consiglio. Chi va a discutere del Patto di stabilità nel 202 ...