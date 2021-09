Inzaghi: «Partita emozionante, avremmo meritato qualcosa in più, senza nulla togliere all’Atalanta» (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo il rocambolesco pareggio contro l’Atalanta a San Siro, ai microfoni di Dazn il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi. «E’ stata una Partita emozionante, resta l’amaro in bocca, avremmo meritato qualcosa in più senza nulla togliere all’Atalanta. Abbiamo fatto entrambe una buona Partita. Dopo il rigore sbagliato ci siamo disuniti, ma si è vista un’ottima Inter contro una squadra molto forte». I cambi hanno dato qualcosa in più, quanto è difficile fare le scelte? «Devono continuare ad allenarsi così. Per un allenatore vedere i primi tre subentri entrare così è stato un piacere, ci hanno aiutato, sono entrati benissimo. Il secondo tempo è stato fatto ad altissimi livelli, negli ultimi 25 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo il rocambolesco pareggio contro l’Atalanta a San Siro, ai microfoni di Dazn il tecnico dell’Inter, Simone. «E’ stata una, resta l’amaro in bocca,in più. Abbiamo fatto entrambe una buona. Dopo il rigore sbagliato ci siamo disuniti, ma si è vista un’ottima Inter contro una squadra molto forte». I cambi hanno datoin più, quanto è difficile fare le scelte? «Devono continuare ad allenarsi così. Per un allenatore vedere i primi tre subentri entrare così è stato un piacere, ci hanno aiutato, sono entrati benissimo. Il secondo tempo è stato fatto ad altissimi livelli, negli ultimi 25 ...

Advertising

Inter : ??? | MISTER 'Vittoria importante, non era facile' ??? L'analisi di Inzaghi nel post partita di #FiorentinaInter ?? - SpazioInter : Inzaghi: 'Partita emozionante, peccato per il pari. Rigore? Vi dico chi ha deciso' - - Grande__Jack80 : Inzaghi (senza voce): 'È stata una partita maschia, aperta, sicuramente è stato un bel vedere. I ragazzi hanno combattuto.' - mimmoconvertini : @FBiasin Il R di Dimarco ci costa la Vittoria...idiota pure Inzaghi a farlo tirare a lui all 85' in partita delicat… - Believe__ : ecco Inzaghi mio, quindi dalla prossima partita non togli più Lautaro, ok? -