I referendum su eutanasia e cannabis e l’assenza del parlamento (Di sabato 25 settembre 2021) La raccolta di firme per i due quesiti è un successo, ma si discute più dei nuovi strumenti tecnici con cui si può aderire che dei temi del voto. E non si spiega perché il parlamento non è in grado di fare delle leggi sui temi più delicati. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 25 settembre 2021) La raccolta di firme per i due quesiti è un successo, ma si discute più dei nuovi strumenti tecnici con cui si può aderire che dei temi del voto. E non si spiega perché ilnon è in grado di fare delle leggi sui temi più delicati. Leggi

Advertising

Agenzia_Ansa : Referendum Eutanasia Legale, superato 1 milione di firme. Associazione Coscioni, pronta certificazione per 500 mila… - marcocappato : Dopo 'eutanasia legale anche no', oggi @ilfoglio_it offre un altro titolo giovane e fresco: 'fumarsi un referendum'… - bendellavedova : Oggi al @corriere Enrico Letta sui Referendum Cannabis-Eutanasia dice “Rifletteremo nelle prossime settimane”. Enri… - christianrocca : RT @Linkiesta: I bipopulisti sono pronti a trasformare i referendum in televoto Non ha senso una battaglia luddista contro l’autenticazion… - Testament73 : RT @EntropicBazaar: 'l’identità digitale assume una nuova veste e diventa strumento per *esercitare anche i diritti politici*. Il banco di… -