F1, GP Russia Sochi 2021. Norris: "Sessione incredibile, ringrazio il team"

"Non so neanche cosa dire, è stata una Sessione incredibile: stava andando bene, poi abbiamo preso la decisione di montare le slick ma non pensavamo di fare certo la pole. Devo ringraziare il team". Queste le parole di Lando Norris dopo la pole position nel GP di Russia di Formula 1. "Domani spero di essere davanti dopo la prima curva, è la mia prima pole e spero possa essere la prima di tante. Dopo Monza è un modo fantastico di continuare – prosegue il britannico della McLaren –. Non voglio elogiarmi troppo ma oggi era davvero complicato, ho tenuto le gomme calde e rischiato parecchio, ma ha pagato".

