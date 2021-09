Dodici anni dopo un Maldini titolare in A: contro lo Spezia Daniel dal 1' (Di sabato 25 settembre 2021) Dodici anni, tre mesi e 25 giorni dopo, un Maldini torna titolare in Serie A. Tanto tempo è passato da quando Paolo, leggenda del club rossonero, strinse Ancelotti in un abbraccio di saluto a Firenze: ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 settembre 2021), tre mesi e 25 giorni, untornain Serie A. Tanto tempo è passato da quando Paolo, leggenda del club rossonero, strinse Ancelotti in un abbraccio di saluto a Firenze: ...

Advertising

elio_vito : Dodici anni fa nasceva Il @fattoquotidiano, dodici anni di articoli, inchieste, critiche, polemiche, errori (anche… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Terza dose di #vaccino, partenza soft in #Trentino. In dodici ore 1.425 prenotazioni di pazienti ultra fragili e anzian… - Ossmeteobargone : RT @TgrRaiTrentino: Terza dose di #vaccino, partenza soft in #Trentino. In dodici ore 1.425 prenotazioni di pazienti ultra fragili e anzian… - TgrRaiTrentino : Terza dose di #vaccino, partenza soft in #Trentino. In dodici ore 1.425 prenotazioni di pazienti ultra fragili e an… - PinascoDanilo : RT @valerio_casini: Incontro con la Ministra @elenabonetti per parlare di pari opportunità e politiche sociali, ormai troppo trascurate in… -