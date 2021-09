Carfagna | “La rete delle donne è uno dei maggiori punti di forza dello schieramento moderato”

(Di sabato 25 settembre 2021) ROMA – La ministra per il sud, Mara(foto), ha partecipato ieri a un incontro con Azzurro Donna. Ecco che cosa ha affermato al riguardo: “Laè uno deidi. In questi anni abbiamo portato molti cambiamenti positivi nella nostra società: la legge contro lo stalking, le norme sulle quote rosa nei Cda, la modifica dell’art. 51 con la promozionepari opportunità nell’accesso alle cariche elettive. Tre azioni “per le” che possiamo e dobbiamo rivendicare a gran voce”. L'articolo L'Opinionista.

Siamo contenti che grazie allacreata con i 29 sindaci dei Monti Dauni, siamo riusciti a far comprendere anche a livello ministeriale l'importanza dell'opera. La ministra, da donna del ......riconosciuto a Rfi per i consumi di energia elettrica relativi ai servizi ferroviari su... Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente RdC, Ruggiero (M5S): 'Negativo per? ...ROMA - La ministra per il sud, Mara Carfagna (foto), ha partecipato ieri a un incontro con Azzurro Donna. Ecco che cosa ha affermato al riguardo: "La rete ...Su invito del sindaco dell’Aquila, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, saranno all’Aquila martedì 28 settembre.