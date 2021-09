Book of Travels, il particolare 'TMORPG' sulle orme di Journey ha una data per l'Accesso Anticipato (Di sabato 25 settembre 2021) Book of Travels è un progetto molto particolare di Might and Delight, finanziato su Kickstarter nel 2019: si tratta di un cosiddetto TMORPG, ossia un Tiny Multiplayer Online Role Play Game. Il gioco è ispirato alle classiche avventure ruolistiche su "carta e penna" e, come un buon RPG vuole, sarà possibile creare il proprio personaggio e condurlo attraverso la sua avventura. Dopo un lungo periodo di sviluppo, è stato finalmente annunciato che il gioco entrerà in Accesso Anticipato a partire dall'11 ottobre su PC, via Steam. Il particolare aspetto grafico condurrà i giocatori in un mondo fantastico ma anche potenzialmente pericoloso, in cui però i combattimenti saranno evitabili. Il sistema di comunicazione tra i giocatori, che potranno incrociarsi durante ... Leggi su eurogamer (Di sabato 25 settembre 2021)ofè un progetto moltodi Might and Delight, finanziato su Kickstarter nel 2019: si tratta di un cosiddetto, ossia un Tiny Multiplayer Online Role Play Game. Il gioco è ispirato alle classiche avventure ruolistiche su "carta e penna" e, come un buon RPG vuole, sarà possibile creare il proprio personaggio e condurlo attraverso la sua avventura. Dopo un lungo periodo di sviluppo, è stato finalmente annunciato che il gioco entrerà ina partire dall'11 ottobre su PC, via Steam. Ilaspetto grafico condurrà i giocatori in un mondo fantastico ma anche potenzialmente pericoloso, in cui però i combattimenti saranno evitabili. Il sistema di comunicazione tra i giocatori, che potranno incrociarsi durante ...

