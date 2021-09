Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2021 ore 12:30 (Di venerdì 24 settembre 2021) Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFO MOBILITA’ SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO UN INCIDNETE è LA CAUSA DI CODE TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO SU VIA DELLA PISANA SIAMO ALL ALTEZZA DI PONTE PISANO CON CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA PER PERDITA DI CARICO ACCIDENTALE SEMPRE CODE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO SONO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021)DEL 24 SETTEMBREORE 12.20 MARCO CILUFFO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFO MOBILITA’ SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO UN INCIDNETE è LA CAUSA DI CODE TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO SU VIA DELLA PISANA SIAMO ALL ALTEZZA DI PONTE PISANO CON CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA PER PERDITA DI CARICO ACCIDENTALE SEMPRE CODE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO SONO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità, Di Giacinto: "L'incrocio davanti al Comune è incomprensibile" "Una di quelle più evidenti " spiega Massimo Di Giacinto " è all'incrocio tra via Bicocchi e via Roma quando, arrivando da Senzuno, davanti al palazzo comunale, si deve obbligatoriamente girare a ...

Cesenatico, domenica c'è la Nove Colli: ecco come cambia la viabilità ... in viale Roma nel tratto compreso fra via De Amicis e Piazza Costa, divieto di transito e divieto ... Si ricorda che sulla viabilità interna le vie Mazzini, Saffi e Bramante (strada parallela alla SS16 ...

