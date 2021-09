Uomini e Donne, Ursula Bennardo fa una importante precisazione sui motivi della rottura con Sossio Aruta (Di venerdì 24 settembre 2021) Ursula Bennardo ha voluto fare un’importante precisazione sui motivi della rottura con Sossio Aruta. I due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, infatti, si sono lasciati da qualche giorno. Era stato Sossio ad annunciare a mezzo social la notizia subito dopo un brutto litigio avuto con la tarantina. Un gesto d’impeto che ha molto infastidito l’ex dama la quale è poi intervenuta su Instagram per precisare che non si aspettava che il suo ex rendesse nota la notizia così presto. In questi giorni in molti stanno facendo ipotesi sui motivi della rottura tra Sossio e Ursula e qualcuno ha pensato ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 settembre 2021)ha voluto fare un’suicon. I due ex protagonisti del Trono Over di, infatti, si sono lasciati da qualche giorno. Era statoad annunciare a mezzo social la notizia subito dopo un brutto litigio avuto con la tarantina. Un gesto d’impeto che ha molto infastidito l’ex dama la quale è poi intervenuta su Instagram per precisare che non si aspettava che il suo ex rendesse nota la notizia così presto. In questi giorni in molti stanno facendo ipotesi suitrae qualcuno ha pensato ...

Advertising

CottarelliCPI : Ispettorato nazionale lavoro: nel 2020 il 77% dei neogenitori dimissionari sono donne, quasi tutte dimesse per diff… - matteosalvinimi : Guardate questo video, vi porto con me a Cutro (Crotone), nel cuore della Calabria: milioni di soldi spesi dallo St… - OfficialASRoma : C'è tempo fino alle 16 per provare ad aggiudicarsi una delle maglie indossate in #RomaSassuolo con la patch di UNHC… - _dracarys28_ : RT @tina_ooc: Tina chiama il centralino di uomini e donne per sapere quanti uomini chiamano per Gemma #uominiedonne - kenash458 : RT @OfficialASRoma: C'è tempo fino alle 16 per provare ad aggiudicarsi una delle maglie indossate in #RomaSassuolo con la patch di UNHCR… -