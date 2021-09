Tutti i partiti col Patto per l'Italia. Ma non ci hanno capito niente (Di venerdì 24 settembre 2021) C’è qualcosa che è molto più di un equivoco nella nervosa e confusionaria dinamica che i partiti e i sindacati hanno messo in moto quando non sono passate neppure ventiquattro ore dall’idea del Patto sociale per l’Italia lanciata da Mario Draghi all’assemblea di Confindustria. A palazzo Chigi non è stato ancora definito il perimetro del Patto, che comunque resta economico-sociale, calibrato su imprese e sindacati. A tutto si pensa tranne che a replicare la concertazione del ’93. Chi ha letto le parole del premier come una riapertura permanente della Sala Verde, luogo delle trattative affollate e infinite, ha preso una gran cantonata. Eppure basta mettere in fila le dichiarazioni dei leader della maggioranza e di Cgil, Cisl e Uil per capire come la suggestione di un tavolo abbia generato un’invasione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) C’è qualcosa che è molto più di un equivoco nella nervosa e confusionaria dinamica che ie i sindacatimesso in moto quando non sono passate neppure ventiquattro ore dall’idea delsociale per l’lanciata da Mario Draghi all’assemblea di Confindustria. A palazzo Chigi non è stato ancora definito il perimetro del, che comunque resta economico-sociale, calibrato su imprese e sindacati. A tutto si pensa tranne che a replicare la concertazione del ’93. Chi ha letto le parole del premier come una riapertura permanente della Sala Verde, luogo delle trattative affollate e infinite, ha preso una gran cantonata. Eppure basta mettere in fila le dichiarazioni dei leader della maggioranza e di Cgil, Cisl e Uil per capire come la suggestione di un tavolo abbia generato un’invasione ...

Advertising

M5S_Europa : Tutti i partiti dovrebbero riconoscere il coraggio della sindaca @virginiaraggi, che ha combattuto contro il clan d… - Colombaccio : RT @HuffPostItalia: Tutti i partiti col Patto per l'Italia. Ma non ci hanno capito niente - Vulcanelios : RT @giangoSGV: Confindustria fa fuori i partiti e tutti applaudono. Vorrei farvi notare che è come dire: ?? 'al riparo dal processo elett… - MichelottiMarco : RT @giangoSGV: Confindustria fa fuori i partiti e tutti applaudono. Vorrei farvi notare che è come dire: ?? 'al riparo dal processo elett… - mikedells : RT @RobertoMerlino1: Se le mafie occupano tutti i posti e luoghi in Italia é grazie agli elettori che hanno sempre,e in gran parte ingenuam… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti partiti Tutti i partiti col Patto per l'Italia. Ma non hanno capito nulla Tutti vogliono entrare nel Patto, sedersi al tavolo, dire la propria, imporre agende pur sapendo ... Le parti sociali, non i partiti. Soprattutto, ragionano le stesse fonti, il premier si è concentrato ...

Germania, tutti i numeri delle elezioni Di questi 2,8 milioni sono i giovani che potranno esprimere il loro voto per la prima volta, avendo a disposizione in tutto 47 partiti tra cui scegliere. Il sistema elettorale tedesco prevede due ...

“Contro tutti i partiti per difendere salute, ambiente e prospettive di vita e lavoro” CittaDellaSpezia Tutti i partiti col Patto per l'Italia. Ma non ci hanno capito niente Molto più di un equivoco nelle reazioni di partiti e sindacati alla proposta di Mario Draghi. Chi crede a una stagione di concertazione prende una grande cantonata ...

vogliono entrare nel Patto, sedersi al tavolo, dire la propria, imporre agende pur sapendo ... Le parti sociali, non i. Soprattutto, ragionano le stesse fonti, il premier si è concentrato ...Di questi 2,8 milioni sono i giovani che potranno esprimere il loro voto per la prima volta, avendo a disposizione in tutto 47tra cui scegliere. Il sistema elettorale tedesco prevede due ...Molto più di un equivoco nelle reazioni di partiti e sindacati alla proposta di Mario Draghi. Chi crede a una stagione di concertazione prende una grande cantonata ...