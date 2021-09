Super Mario: il film è la realizzazione di un sogno per Chris Pratt, ma si dovrà aspettare ancora un po' per vederlo (Di venerdì 24 settembre 2021) L'annuncio di un nuovo film dedicato a Super Mario a sorpreso un po' tutti, con attesa e curiosità che si fondono per capire quali idee porteranno l'idraulico più famoso al mondo di nuovo sul grande schermo. Il 21 dicembre 2022 dunque, il nuovo film di animazione targato Illumination, dovrà riscattare il live action del 1993, considerato uno dei peggiori film della storia del cinema. Il cast sembra di tutto rispetto e per la prima volta, il protagonista Chris Pratt si è lasciato andare a delle dichiarazioni. Non è certo la prima volta che presta la sua voce per un film d'animazione, avendo partecipato come doppiatore di Emmet Brickowski nei Lego Movie. Per l'attore è semplicemente "un sogno che diventa ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) L'annuncio di un nuovodedicato aa sorpreso un po' tutti, con attesa e curiosità che si fondono per capire quali idee porteranno l'idraulico più famoso al mondo di nuovo sul grande schermo. Il 21 dicembre 2022 dunque, il nuovodi animazione targato Illumination,riscattare il live action del 1993, considerato uno dei peggioridella storia del cinema. Il cast sembra di tutto rispetto e per la prima volta, il protagonistasi è lasciato andare a delle dichiarazioni. Non è certo la prima volta che presta la sua voce per und'animazione, avendo partecipato come doppiatore di Emmet Brickowski nei Lego Movie. Per l'attore è semplicemente "unche diventa ...

