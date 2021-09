Sole e temperature all’insù, domenica cambia (Di venerdì 24 settembre 2021) Il consueto bollettino del Centro Meteo Lombardo, curato da Maurizio Signani, ci spiega che tempo farà nel weekend a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE La presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo sta determinando e determinerà fino a sabato compreso un tipo di tempo stabile e accompagnato da temperature che dalla giornata odierna vedranno un lieve aumento specie nei valori massimi. Tuttavia un peggioramento del tempo è atteso dalla giornata di domenica, per l’arrivo di una nuova perturbazione Atlantica che determinerà il transito di piogge e locali temporali possibili su tutta la regione, dalle aree pianeggianti verso i rilievi montuosi. Venerdì 24 settembre 2021 Tempo Previsto: Giornata di bel tempo su tutto il territorio regionale con cieli generalmente sereni sin dal mattino sia in pianura che in montagna per tutto l’arco della ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021) Il consueto bollettino del Centro Meteo Lombardo, curato da Maurizio Signani, ci spiega che tempo farà nel weekend a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE La presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo sta determinando e determinerà fino a sabato compreso un tipo di tempo stabile e accompagnato dache dalla giornata odierna vedranno un lieve aumento specie nei valori massimi. Tuttavia un peggioramento del tempo è atteso dalla giornata di, per l’arrivo di una nuova perturbazione Atlantica che determinerà il transito di piogge e locali temporali possibili su tutta la regione, dalle aree pianeggianti verso i rilievi montuosi. Venerdì 24 settembre 2021 Tempo Previsto: Giornata di bel tempo su tutto il territorio regionale con cieli generalmente sereni sin dal mattino sia in pianura che in montagna per tutto l’arco della ...

Advertising

infoitsalute : Meteo in Liguria tra sole e nuvole: temperature massime in lieve calo - sBhupen52 : RT @patriGiancotti: Giornate di Settembre ???? che regalano ancora sole e temperature estive ?? ? Vi auguro un bellissimo fine settimana ??????… - sBhupen_2 : RT @patriGiancotti: Giornate di Settembre ???? che regalano ancora sole e temperature estive ?? ? Vi auguro un bellissimo fine settimana ??????… - myworld2121 : RT @patriGiancotti: Giornate di Settembre ???? che regalano ancora sole e temperature estive ?? ? Vi auguro un bellissimo fine settimana ??????… - cesarebrogi1 : RT @Giulio_Firenze: Fino a sabato sole e temperature massime estive su gran parte d'Italia, per via della presenza di un promontorio antici… -