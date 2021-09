Sognami | disse il Napoli | e noi sogniamo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 settembre 2021) Qualche giorno fa mi hanno scritto (su Twitter) che Gattuso dovrebbe denunciarmi (pure alsta, mica solo a me, ci mancherebbe) perché l’ho definito un incapace. Ma veramente? Incapace è quasi un complimento, c’è qualcosa di più sottile dietro Gattuso, il suo modo di apparire onesto e lottatore, di ribadire continuamente la sua onestà. Un onesto mica lo va dicendo in continuazione. In ogni caso non ha più importanza, come spiegavo a chi mi voleva denunciato: sono opinioni, gusti, pareri, perciò ribadisco: Gattuso – che è stato un grandissimo centrocampista – è un allenatore scarso, e che fortuna per la Fiorentina non averlo preso. Questa spero sia l’ultima volta che nominerò Gattuso in questa rubrica, che è di natura giocosa invece Ringhio mi rattrista. In questo momento – ripeto in questo momento – forse Anguissa è più forte di Bakayoko. Grazie per aver portato ...