Sfida scudetto: la sorpresa è il Napoli, le conferme arrivano da Milano (Di venerdì 24 settembre 2021) È una Serie A delle grandi sorprese. Lo scorso anno il Milan che diventò campione d’inverno salvo poi capitolare nel girone di ritorno a favore dell’Inter. Ora a rubare la scena è il Napoli di Spalletti. Sovvertiti tutti i pronostici. Neanche gli analisti di bookmaker quotati come 20 Bet avrebbero potuto immaginare un duello sull’asse Milano – Napoli. Tutti attendevano l’Allegri bis, il grande ritorno con un campionato dominato dalla Juve. Invece…la Roma di Mou è in grande spolvero (ma deve ancora crescere). L’Inter campione d’Italia, nonostante il depotenziamento, è ancora lì a lottare per lo scudetto. Così come il Milan di Pioli is on fire! Ma la vera sorpresa è Luciano Spalletti e il suo Napoli. A Napoli bisogna tornare con la mente ai tempi di Diego Maradona per ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 24 settembre 2021) È una Serie A delle grandi sorprese. Lo scorso anno il Milan che diventò campione d’inverno salvo poi capitolare nel girone di ritorno a favore dell’Inter. Ora a rubare la scena è ildi Spalletti. Sovvertiti tutti i pronostici. Neanche gli analisti di bookmaker quotati come 20 Bet avrebbero potuto immaginare un duello sull’asse. Tutti attendevano l’Allegri bis, il grande ritorno con un campionato dominato dalla Juve. Invece…la Roma di Mou è in grande spolvero (ma deve ancora crescere). L’Inter campione d’Italia, nonostante il depotenziamento, è ancora lì a lottare per lo. Così come il Milan di Pioli is on fire! Ma la veraè Luciano Spalletti e il suo. Abisogna tornare con la mente ai tempi di Diego Maradona per ...

