Sanremo 2022, Amadeus annuncia: qual è la decisione di Fiorello (Di venerdì 24 settembre 2021) Amadeus in una recente intervista a Porta a porta ha annunciato la decisione di Fiorello su Sanremo 2022: le parole del conduttore Amadeus, ospite di Bruno Vespa, nel talk show Porta a Porta ha confermato la presenza di Fiorello alla settantaduesima edizione di Sanremo. "Tu sai che Fiorello è come se fosse mio fratello. Io non avrei mai potuto fare il primo Sanremo, così come è stato fatto, e tanto meno il secondo, se io non avessi avuto Rosario con me". Queste sono state le parole del direttore artistico. Anche quest'anno, Fiorello avrà carta bianca: "Non voglio sapere cosa farà, perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia ...

