PSG, Pochettino non sorride: dovrà fare ancora a meno del suo campione (Di venerdì 24 settembre 2021) Non sono giorni facili per il PSG. Dopo le ultime voci, secondo il quale Donnarumma non sarebbe contento di rimanere in panchina l’intera stagione, e la possibilità che Mino Raiola lo porti via in estate, arriva il problema Messi. La Pulce non ha gradito la sostituzione di Pochettino contro il Lione. Inoltre, l’argentino ha saltato il match contro il Metz per una botta al ginocchio e salterà anche la gara con il Montpellier di domani. Infatti, effettuerà un nuovo esame nella giornata di domenica. LEGGI ANCHE: Francia, bambino ferito in PSG-Lione: la situazione L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Non sono giorni facili per il PSG. Dopo le ultime voci, secondo il quale Donnarumma non sarebbe contento di rimanere in panchina l’intera stagione, e la possibilità che Mino Raiola lo porti via in estate, arriva il problema Messi. La Pulce non ha gradito la sostituzione dicontro il Lione. Inoltre, l’argentino ha saltato il match contro il Metz per una botta al ginocchio e salterà anche la gara con il Montpellier di domani. Infatti, effettuerà un nuovo esame nella giornata di domenica. LEGGI ANCHE: Francia, bambino ferito in PSG-Lione: la situazione L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

CanalSupporters : Mauricio Pochettino ???? - Leonardo ???? - Angelo Castellazzi ???? en discussions au bord du terrain ???? #PSG #PSGMHSC - PSG_inside : ??? Mauricio Pochettino : « Une belle rivalité » ?? #PSGOL - SquawkaNews : PSG 2-1 OL FT: ?? Lucas Paquetá ?? Neymar (P) ?? Mauro Icardi Mauricio Pochettino's side win it in the third minu… - Charlott_Stark : RT @Reuters: PSG boss Pochettino hopes Messi fit for Man City clash - le10sport_psg : Mercato - PSG : Achraf Hakimi envoie un message fort sur Mauricio Pochettino ! -